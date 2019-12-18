Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

6 saat önce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda il merkezi ile Bostanlık köyü civarında torbacılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda il merkezi ile Bostanlık köyü civarında torbacılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen planlı çalışmalarda, Düzce şehir merkezi ile Bostanlık köyü civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslardan bir miktar da sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildiği öğrenildi. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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