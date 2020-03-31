Düzce'de uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı

DÜZCE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getiren E.K ve F.A.'yı takibe aldı. E.K. ve F.A. uyuşturucu satıcısı B.A ile buluştuğu sırada baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişinin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 400 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.