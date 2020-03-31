Düzce'de uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Düzce'de uyuşturucu operasyonu 3 kişi tutuklandı
6 saat önce
DÜZCE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
DÜZCE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu getiren E.K ve F.A.'yı takibe aldı. E.K. ve F.A. uyuşturucu satıcısı B.A ile buluştuğu sırada baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişinin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 400 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:44 Kaynak: DHA
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