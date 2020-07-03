Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Düzce polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün şehir merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şahısların evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 28 gram metemfetamin, 2 adet esctasy hap, 4 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi.



Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 7 şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan idari işlem uygulandı. - DÜZCE