Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Düzce'de jandarma tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 826 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Düzce'de jandarma tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 826 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.U. ve Z.K'nin İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu H.U. ve Z.K'nın kente geldiğini tespit eden ekipler, şafak vakti eş zamanlı olarak şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda 826 uyuşturucu hap, 2 gram esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:40 Kaynak: AA

Jandarma, Düzce, Güncel
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