Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Düzce
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin Çavuşlar ve Fevziçakmak mahallelerindeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada bir miktar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:18 Kaynak: AA
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