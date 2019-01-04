Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin Çavuşlar ve Fevziçakmak mahallelerindeki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada bir miktar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:18 Kaynak: AA

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