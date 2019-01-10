Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Düzce
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aziziye
ve Kültür mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı belirlenen 3 kişi hakkında da "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:10 Kaynak: AA
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