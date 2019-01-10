Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aziziye ve Kültür mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı belirlenen 3 kişi hakkında da "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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