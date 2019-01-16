Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şahıs, yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında da "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:55 Kaynak: AA

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