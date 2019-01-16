Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Şahıs, yapılan operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında da "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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