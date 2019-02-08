Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada şüpheliden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak"tan adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:49 Kaynak: AA

Düzce, 3. Sayfa, Yerel, Güncel
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