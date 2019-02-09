Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişileri takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 1 kavanoz satışa hazır kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 85 mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:39 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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