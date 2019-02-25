Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

37 dakika önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda, poşetler içerisinde ve bir kısmı da fişekler halinde satışa hazır 374 gram kubar esrar, 115 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ile 25 fişek ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamına 4 kişiye, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan cezai işlem uygulanırken, bir kişi hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA

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