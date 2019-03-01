Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

28 dakika önce

Düzce merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Düzce merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, kent merkezinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 kişi takibe alındı.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Düzce, Bolu ve Hatay'da olduğu tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen bir miktar esrar, eroin ve kubar maddesine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edilen 7 kişi hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:35 Kaynak: AA

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