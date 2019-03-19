Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza ürünü satışı yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.
Düzce
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza ürünü satışı yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, il merkezinde uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olan sentetik ecza ürünü satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, şüpheliden sentetik ecza ürünü aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:34 Kaynak: AA
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