Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

4 dakika önce

Düzce'de uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Düzce'de uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişiyi takibe aldı.

Yapılan uzun süreli fiziki ve teknik takip sonucu söz konusu kişinin evi tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada bir miktar esrar ile bu satışlardan elde edilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:05 Kaynak: AA

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