Son Dakika Haberleri: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, il merkezi ve Cumayeri ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, poşetler içerisinde ve bir kısmı da fişekler halinde satışa hazır 392 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 13 fişek ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Bu arada soruşturma kapsamına 2 kişiye de "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:35 Kaynak: AA
Düzce, Güncel
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