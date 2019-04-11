Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.





Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, il merkezi ve Cumayeri ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, poşetler içerisinde ve bir kısmı da fişekler halinde satışa hazır 392 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 13 fişek ele geçirildi.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





Bu arada soruşturma kapsamına 2 kişiye de "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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