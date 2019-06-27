Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 74 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:07 Kaynak: AA
Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız çocuklarına ilaç içirip cinsel istismarda bulunan 2 sapık tutuklandı Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:39:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]