Düzce'de uyuşturucu operasyonu
17 dakika önce
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:07 Kaynak: AA
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölyaka
ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda 30 uyuşturucu nitelikli hap ve 4 dinamit lokumu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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