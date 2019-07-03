Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonu
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

17 dakika önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölyaka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda 30 uyuşturucu nitelikli hap ve 4 dinamit lokumu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:07 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel
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