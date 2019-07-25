Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonu
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

14 dakika önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Cumayeri ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası şüpheleri düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı belirlenen üç kişi hakkında da adli işlem yapıldı.
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:50 Kaynak: AA
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