Düzce'de uyuşturucu operasyonu
14 dakika önce
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:50 Kaynak: AA
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, il merkezi ve Cumayeri
ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası şüpheleri düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı belirlenen üç kişi hakkında da adli işlem yapıldı.
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