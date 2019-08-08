Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Düzce'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 532 kök Hint keneviri ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Düzce'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 532 kök Hint keneviri ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapanlar hakkında çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde yaşayan S.E'yi takibe aldı.
Fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle S.E'nin evine baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada 5 gram esrar ile şüphelinin evine yakın bahçesindeki 523 kök Hint kenevirine el konuldu.
Gözaltına alınan S.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası
Lüksemburg, esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak Sakal modası ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı Son dakika! Denizli'de 4.2 ve 6.0 büyüklüğünde iki deprem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:55:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]