Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce
'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 532 kök Hint keneviri ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapanlar hakkında çalışma yürüten İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kurtsuyu köyünde yaşayan S.E'yi takibe aldı.
Fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı
izniyle S.E'nin evine baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada 5 gram esrar ile şüphelinin evine yakın bahçesindeki 523 kök Hint kenevirine el konuldu.
Gözaltına alınan S.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.