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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

36 dakika önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Gölyaka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, K.T. (64), Ö.T. (26), K.N. (44), D.A. (33), E.A. (33), O.M. (26), S.A. (24) ve E.Y. (24) gözaltına alındı.
Şahısların ev, eklentileri ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır 296 gram skunk maddesi, 108 gram toz esrar, 4 hassas terazi, kenevir bitkisi, 3 esrar öğütme aparatı ile çeşitli silahlar ele geçirildi, ayrıca suçtan elde edildiğini değerlendirilen 2 bin 300 liraya el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve E.Y, savcılık sorguları sonrası adli kontrol şartıyla salıverildi, diğer 6 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında ayrıca 12 kişi hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:48 Kaynak: AA
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