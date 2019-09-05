Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 58 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Göktepe köyünde A.H.T'nin fındıklık ve ormanlık arazide kenevir ektiğini tespit etti.

Ekipler, aramalarda fındık bahçesinde 13 kök, ormanlık arazide ise 45 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Ayrıca şahsın Çay Mahallesindeki evinde kurutulmaya bırakılmış 8 kilogram kubar esrar yakalayan ekipler, A.H.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.