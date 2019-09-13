Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonu
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaca Mahallesi ve Akçakoca ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edilen 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 5 şahıs hakkında ayrıca "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Bu şahısların ev ve üzerilerinde yapılan aramalarda 7 parça halinde 46 gram esrar, 3 ekstazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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