Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 37 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 6,5 gram esrar,1 ecstasy hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.