Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve "torbacı" olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Dereli Tütüncü Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Şahıslardan 3 adet ecstasy hap, bir miktar sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.