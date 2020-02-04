Düzce'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Şehit Murat Demir Mahallesi'nde Ü.Ç'ye ait araç jandarma ekiplerince durduruldu.

Ü.Ç'nin aracında ve ikametinde yapılan aramada 101 adet extacy hap, 55,5 gram skunk, 26,5 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile şüphelinin suçtan elde ettiği değerlendirilen 3 bin 40 lira ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli Ü.Ç. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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