Düzce'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce polisinin düzenlediği operasyonda 3 kilo 847 gram esrarla yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce polisinin düzenlediği operasyonda 3 kilo 847 gram esrarla yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 4 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:01 Kaynak: İHA
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