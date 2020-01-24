Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

6 saat önce

DÜZCE'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 araçta yapılan aramada 26 kilo 45 gram eroin ve 12 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]

DÜZCE'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 araçta yapılan aramada 26 kilo 45 gram eroin ve 12 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Gölyaka sapağı mevkiinde durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada 575 gram eroin ele geçirilirken, A.L., Ş.O. ve K.K. gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin ifadeleri doğrultusunda İstanbul'a giden bir araç daha durduruldu. Araçta yapılan aramada 25 kilo 470 gram eroin ele geçirilirken, B.K. gözaltına alındı.

Bir başka operasyonda ise İstanbul'a giden Ş.H.'nin kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 12 kilo esrar ele geçirilirken, Ş.H. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıklar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:42 Kaynak: DHA
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