Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Camikebir Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada 9 parça halinde toplam 260 gram esrar, 2 parça halinde 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirildi.
"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.