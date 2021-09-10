Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Beyköy beldesinde yaşayan M.Y'nin adresine operasyon düzenlendi. Söz konusu adreste uyuşturucu köpekleriyle yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y'nin jandarma işlemleri sürüyor.