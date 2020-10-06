Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzce'den başka bölgelere uyuşturucu madde gönderdikleri belirlenen 2 şüpheli, operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve içinde bulundukları araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 17:43 - Kaynak: AA
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