Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

12.05.2022 17:52
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Narkotik köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve içimde kullanılan pipo ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Söz konusu kişilerden uyuşturucu aldığı belirlenen 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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