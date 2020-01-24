Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 26 kilo 45 gram eroin ile 12 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 26 kilo 45 gram eroin ile 12 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 3 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şüphelilerin içerisinde bulundukları araçlarda yapılan aramalarda 575 gram eroin maddesi ele geçirilirken operasyon genişletilerek yapılan çalışma sonucunda 1 şahıs daha yakalandı, bu şahıstan 25 kilo 470 gram eroin maddesi ele geçirildi. Çalışmalar neticesinde toplam 26 kilo 45 gram eroin maddesi ile birlikte 4 şahıs yakalandı.


Yapılan ikinci operasyonda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir şahıs yakalandı. Yakalanan bir şüpheli üzerinde ve içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 12 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli 5 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tefeciler mağdurlara işkence yapıp videoya çektiler o görüntüleri diğer borçlulara izlettiler
Polisi arayarak hırsızlık ihbarı yapan kişiler, evde uyuşturucu madde yetiştirmekten tutuklandılar Soylu: "Dağda 500 terörist kaldı" 'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]