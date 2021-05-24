Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüphelilerin ikamet ettikleri Şehit Murat Demir Mahallesi'nde eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 parça halinde daralı 25 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap gele geçirildi.
Gözaltında alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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