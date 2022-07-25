Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

25.07.2022 17:12
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, 20 kök ekili Hint keneviri bitkisi, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve 23 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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