Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı.

Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkisinde durdurulmak istenen aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Araç, Çilimli kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza yapan araçtan yara almadan kurtulan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.