Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

07.03.2022 19:21
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Takibe alınan bir şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, 265 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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