Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Narkotik köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve içimde kullanılan pipo ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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