Son Dakika Haberleri: DÜZCE'DE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 8 GÖZALTI
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DÜZCE'DE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 8 GÖZALTI

1 saat önce

DÜZCE'de, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE'de, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce ve Gölyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişiyi takibe aldı. Jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonla K.T., Ö.T., K.N., D.A., E.A, O.M., S.A. ve E.Y. gözaltına alındı. 8 kişinin ev ve araçlarında yapılan aramada 296 gram skunk, 108 gram esrar, 10 kök hint keneviri, 2 adet tabanca, 431 adet mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin 300 lira para ele geçirildi. 8 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:57 Kaynak: DHA
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