Düzce'de uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

DÜZCE'de, polisin düzenlediği operasyonda H.U. ve Y.Y., 518 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama, System.String[]

DÜZCE'de, polisin düzenlediği operasyonda H.U. ve Y.Y., 518 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli H.U. ve Y.Y. takibe alındı. Şüpheliler, TEM Otoyolu üzerinde yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramada 518 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen H.U. ve Y.Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama - Son Dakika

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