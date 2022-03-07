Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı

07.03.2022 18:02
Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu satan şahıs, polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de uyuşturucu satan şahıs, polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahsın ikametinde ve üzerinde yapılan aramalarda iki parça halinde 130 gram sentetik kannobinoid maddesi ve iki parça halinde 135 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 18:11:18. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement