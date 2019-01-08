Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Davası

Düzce'de, "uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla 7'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce'de, "uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla 7'si tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.





Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklarla avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısından esas hakkındaki mütalaasını istedi.



Cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan yargılanmasını talep ederek, tutuklu sanık Çetin Şan'ın tahliyesine karar verilmesini ve diğer tutuklu sanıkların tutuklu yargılanmalarının devamını istedi.



Sanık avukatları esas hakkında ayrıntılı savunma yapmak için ek süre istedi.



Duruşmaya Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Erol Özdemir, mahkemede tutuksuz yargılanan sanıklardan bazılarının halen dışarıda uyuşturucu sattığını belirtti.



Özdemir'in, "Bu kişiler dışarıda uyuşturucu satıyor, ben burada uyuşturucu ticaretinden yargılanıyorum." demesi üzerine mahkeme başkanı "Şu an mı satıyorlar, satıyorlarsa bu bilgi sana nereden geldi? Sen cezaevindesin, onlar dışarıda. Bu bilgiyi nereden aldın? Bildiğin varsa söyle." dedi.



Bunun üzerine Özdemir, bazı kişilerin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Ben hiçbir şey yapmadım, demiyorum ama olaylar anlatıldığı gibi değil. Ben bu dünyada cehennemi seçtim. Allah canımı burada alsın, dışarıya çıkmayayım. Bu yargılama burada bitmez." ifadelerini kullandı.



Mahkeme başkanı sanığa, bildiklerini gerçekliğiyle anlatması için duruşma sonuna kadar vaktinin olduğunu belirtti.



Tutuklu sanıklardan Mehmet Özcan da çirkin bir iftiraya maruz kaldığını öne sürdü.



Özcan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İddialar kanıtlansın cezaya razıyım. Uyuşturucu içtim, kabul ediyorum, daha önce de söylemiştim zaten. Bu saatten sonra aileme destek olmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.



Ara karar için duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, avukatların ek süre talebini kabul ederek, tutuklu sanıklardan Çetin Şan, Mehmet Özcan ve Muhammet Kalkan'ın tahliyesine karar verdi.



Heyet, Erol Özdemir, Bektaş Kurum, Fahrettin Katı ve Şahin Önder'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.



İddianameden



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7'si tutuklu 26 sanığın İstanbul'dan temin ettikleri eroin, esrar, bonzai ve hap gibi uyuşturucu maddeleri kente getirerek sattıklarına yer veriliyor.





Sanıklar hakkında, "uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla 10 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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