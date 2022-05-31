Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

31.05.2022 14:16
Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, O.U.'nun uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratına ulaşan jandarma ekipleri, şahsı takibe aldı. Aracıyla seyir halinde olan O.U.'yu durduran jandarma ekipleri, şüphelinin üzerinde ve araçta narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada, araç içinde gizlenmiş 30 gram bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı, ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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