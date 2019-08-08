Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce'de uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı

45 dakika önce

DÜZCE'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı, System.String[]
DÜZCE'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte ve Gölyaka ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğunu belirlediği 8 kişiyi takibe aldı. Takibin ardından jandarma ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla K.T., Ö.T., K.N., D.A., E.A, O.M., S.A. ve E.Y. gözaltına alındı. 8 kişinin ev ve araçlarında yapılan aramada 296 gram skunk, 108 gram esrar, 10 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 431 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL ele geçirildi. 8 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası
Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 adet uyuşturucu hap çıktı Son dakika! Bahçeli: HDP'nin Kaz Dağları için Su ve Vicdan nöbetine girmesi tiyatrodur AK Partili Kavakçı'nın İBB'de işe girdiği gün ABD'de doktoraya gönderildiği öne sürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:25:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]