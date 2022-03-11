Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

11.03.2022 16:36
Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kente uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 2 iş yerinden, 2 ikametten ve bir otomobilden hırsızlık ile birçok inşaat halindeki binadan kablo hırsızlığı olaylarına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "nitelikli hırsızlık yapmak" suçundan tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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