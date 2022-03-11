Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kente uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 2 iş yerinden, 2 ikametten ve bir otomobilden hırsızlık ile birçok inşaat halindeki binadan kablo hırsızlığı olaylarına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "nitelikli hırsızlık yapmak" suçundan tutuklandı.