Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde, uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 105 gram esrar, hassas terazi, Hint keneviri bitkisi, ruhsatsız 1 adeta 7,65 milimetre tabanca, 39 adet tabanca şarjörü, 39 adet tabanca namlusu ve çok sayıda parça ile 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta ve fişekler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "silah kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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