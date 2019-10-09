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Düzce'de uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, toprağa gömülü halde 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, toprağa gömülü halde 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan ihbar ve istihbarat çalışmaları sonrasında merkeze bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir şahsın evinin bahçesinde skunk maddesi olduğunu tespit etti.

Ekipler, yapılan operasyonda K.T.'nin evinin bahçesinde, konserve kavanozuyla toprağa gömülü 250 gram skunk maddesi ile geçirdi.

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, K.T.'nin 2 ay önce başka bir suçtan dolayı cezaevine girdiği ve rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirlendi. K.T'nin oğlu Ö.T'nin de halen tutuklu olduğu öğrenildi.

İl Jandarma ve Konuralp Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esençam köyünde 2 arama köpeğiyle yapılan operasyonda A.T'nin evinde kavanoz içerisinde 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:02 Kaynak: AA
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