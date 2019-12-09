Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucuyla mücadele
Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele

7 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 2 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapmak isteyen 2 şüpheliye yönelik Anadolu Otoyolu'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Merkeze bağlı Burhaniye Mahallesinde ise durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içinde 2 şüpheli yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve aracında yapılan aramalarda, 95 adet ecstasy hap ve 4,6 gram gelen metamfetamin maddesine el konuldu.

2 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ayrıca tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen bir şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi -... Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:15:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de uyuşturucuyla mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]