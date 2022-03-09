Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

09.03.2022 11:29
Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Takip ettikleri aracı durduran ekipler, şüpheli S.S'nin üzerinde ve araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şüpheliyi de takibe alan ekipler, söz konusu aracı Anadolu Otoyolu'nda durdurdu. Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1456 uyuşturucu hap bulundu.

İki operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de M.Y, H.S. ve A.A'nın üzerleri ve bulundukları araçta 65 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince aynı suçtan tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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