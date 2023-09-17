Uzman çavuş evinde ölü bulundu! Silahının kazara ateş aldığı düşünülüyor - Son Dakika

Uzman çavuş evinde ölü bulundu! Silahının kazara ateş aldığı düşünülüyor

Uzman çavuş evinde ölü bulundu! Silahının kazara ateş aldığı düşünülüyor
Son Güncelleme: 17.09.2023 14:49

Düzce'de Uzman Çavuş Mustafa Canlı, nöbet dönüşü evinde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda uzman çavuşun kazara silahın ateş alması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Düzce'de Kara Hacımusa Mahallesi'nde ikamet eden uzman çavuş Mustafa Canlı, evinde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda kazara silahın ateş alması sonucu vurularak öldüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NÖBET DÖNÜŞÜ EVDE ÖLÜ BULDU

Kara Hacımusa Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Uzman Çavuş Mustafa Canlı'yı, nöbet dönüşü sabah evde ölü bulan sağlık görevlisi eşi, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANI BAŞINDA SİLAH TEMİZLEME ÇANTASI BULUNDU

Yapılan incelemede çene kısmında ateşli silah yarası olduğunu tespit eden ekipler, cenazenin yanı başında şarjörsüz tabanca ve açık vaziyette içinde malzemelerin bulunduğu silah temizleme çantası buldu. Canlı'nın ilk bulgular ışığında kazara silahın ateş alması sonucu vurularak öldüğü tahmin ediliyor.

KESİN ÖLÜM NEDENİ YAPILACAK OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Cenazesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırılan Canlı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Hacımusa, Düzce, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzman çavuş evinde ölü bulundu! Silahının kazara ateş aldığı düşünülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzman çavuş evinde ölü bulundu! Silahının kazara ateş aldığı düşünülüyor - Son Dakika
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