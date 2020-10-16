Düzce'de Uzman Eller projesi devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği 4 pilot il arasında yer alan Düzce'de Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi uygulanması kapsamında Düzce'de 7 hak sahibine 699 bin lira ödeme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal kalkınma için hazırladığı Uzman Eller Projesi için 4 ilde pilot uygulama yapılacağını açıklamasının ardından Düzce'de proje başladı. Proje hakkında çiftçilere hayvansal üretim, bitkisel üretim, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlemesi, depolaması ve paketlemesine yönelik destekler verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Kalkınma Destekleri Uzman Eller Projesi kapsamında eylül ayı içerisinde projesini tamamlayan 7 hak sahibine 699 bin 408 lira 38 liralık hibe ödemesi yapıldı. Diğer hak sahibi olan yatırımcılar ile ilgili işlemler ise devam ediyor. - DÜZCE